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Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi yapıldı

Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi yapıldı

Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Genel Müdürü James Pan, "Huawei, kurumsal pazarda inovasyon odaklı gelişim stratejisine kararlılıkla devam edecek" dedi

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Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu, geçen ay düzenlediği Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi'nde, iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi, 'Grow Together, Win Future' temasıyla İstanbul Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirildi.

Huawei'nin, 2023 kanal politikasına yönelik yenilikleri duyurduğu zirvede, daha verimli bir iş ortaklığı süreci için atılacak adımlar ele alındı.

Huawei ayrıca, akıllı ve basitleştirilmiş kampüs ağı çözümleri, yenilikçi veri merkezi çözümleri ve KOBİ'ler için iş stratejilerini içeren, yenilikçi ürün ve çözümlerini de tanıttı.

Şirket yöneticileri, mobil operatörlere yönelik hizmetler ve kurumsal iş ortaklıklarıyla Türkiye'de dijital dönüşümün temellerini atmaya devam edeceklerini vurguladı. Huawei'nin, iş ortaklıklarından elde ettiği gelir, bu yıl da yüzde 100 artarken, iş ortakları 1.000'den fazla sertifika almaya hak kazandı.

Huawei, bu süreçte yüzde 50 gelir artışı kaydederken, iş ortaklarına 7,5 milyon dolar tutarında indirim avantajı sağladı. Huawei Türkiye, ağ çözümlerinde yüzde 70, depolama çözümlerinde ise yüzde 75 büyüme gerçekleştirdi. Şirketin sözcüleri, AR-GE Merkezi, dijital enerji ve yerel bulut hizmeti gibi diğer iş kollarının gelişimine de değindi.

Dijital Enerji (Digital Power) İş Grubu, geçen yıl enerji tüketiminden tasarruf etmek ve sıfır karbon hedefine ulaşmak için yerel ekosisteme yönelik birçok yatırım gerçekleştirdi.

Huawei'nin Yerel Bulut (CLOUD) Servisi, Türkiye'deki müşterilere düşük gecikmeli, uygun maliyetli ve güvenli bulut hizmetleri sağlamak için geçen yılın sonunda devreye alındı.

Huawei, 230'dan fazla ekosistem iş ortağının katıldığı etkinlikte, 2022 Üstün İş Ortağı Ödülleri'nin kazananlarını ve HCIE (Huawei Sertifikalı ICT Uzmanı) sertifikası almaya hak kazanan iş ortaklarını da duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Genel Müdürü James Pan, Huawei'nin, kurumsal pazarda inovasyon odaklı gelişim stratejisine kararlılıkla devam edeceğini belirterek, 'Farklı kullanım senaryoları ile yenilikçi teknolojileri kullanarak, iş ortaklarımızla birlikte KOBİ'lerin ve endüstrilerin dijitalleşmesine yardımcı olmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek birlikte yeni değerler yaratmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

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