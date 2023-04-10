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MHP'li başkan "insanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor" diyerek istifa etti

MHP'li başkan "insanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor" diyerek istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek istifa etti.

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Mehmet Kocacan, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü MHP’deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kocaca açıklamasında, “28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor” dedi.

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