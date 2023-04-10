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Adana'da vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da vicdanları sızlatan olay! Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler

ADANA'da bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Çiftin bebeklerine isim vermediği gibi kimlik dahi çıkarmadığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan anne tutuklandı, babanın arandığı bildirildi.

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Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsim verilmediği gibi kimlik dahi çıkarılmayan bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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