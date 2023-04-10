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ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru

ÇAYKUR bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurmuştu! Rekor başvuru

ÇAYKUR’un çay üretimi olan illerde alacağı bin 365 mevsimlik işçi için 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere bin 365 işçi alacağını duyurdu.

ÇAYKUR’un işçi kurasına girmek isteyenler İŞ-KUR, 'Alo 170' ve söz konusu kurumun online şubesi üzerinden başvuruda bulundu.

14 Nisan 2023 Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.

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