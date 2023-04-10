10 Nisan polis haftası mesajları resimli polis haftası sözleri

Polis haftası şiirleri, resimli polis haftası sözleri ve en güzel ve güncel polis haftası tebrik mesajları haberimizde. Sizler için derledik. Canı pahasına bizi koruyan polislerimizin günü olan bu günü onlar için daha anlamlı kılmak için en güzel polis haftası resimli sözleri ve en güncel polis günü tebrik mesajlarını derledik, mutlaka göz atın...

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Polis Teşkilatının 178. yılı etkinlikleri başladı. Canımızı, malımızı ve kamu düzenini koruyan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününe daha da anlam katmak için onların polisler gününü resimli bir mesajla kutlayabilirsiniz. En yeni ve güncel polisler haftası kutlama tebrik mesajları sözleri haberimizde...

Polis haftası mesajları ve sözleri

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

* Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 178. yılı kutlu olsun!

* Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

* Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

* Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Resimli polis haftası mesajları

Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için vatandaşlar en güzel mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Teşkilatın 178. Yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar, görevlerini sürdüren polis yakınlarının bu özel gününü güzel dileklerle kutlayacak. 10 Nisan Pazartesi itibariyle başlayan bu özel haftada kullanabileceğiniz en güzel Polis Haftası mesajları ve sözlerinin bir derlemesi...

* Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

* Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

* Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...

Polis Haftası nedir?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.