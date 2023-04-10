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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları'nda kar etkili oldu. Alanya'nın Gökbel, Kadıyakası, Samsa ve Taşatan gibi rakımı yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı. Yoğun süren karla mücadele sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmada yolda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. ​​​​​​​

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