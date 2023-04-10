Lütfiye Selva Çam kimdir, kaç yaşında? Eşi Serdar Çam kimdir?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti Ankara 1. sıradan milletvekili adayı olan isimlerden biri de Lütfiye Selva Çam oldu. Bu gelişmenin ardından Lütfiye Selva Çam merak edildi. Peki kimdir Lütfiye Selva Çam, aslen nereli? Eşi Serdar Çam kimdir?

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. listede göze çarpan isimlerden biri de AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam oldu.

Bu gelişmenin ardından Lütfiye Selva Çam merak edildi. Peki kimdir Lütfiye Selva Çam, aslen nereli? Eşi Serdar Çam kimdir?

Lütfiye Selva Çam kimdir?

Lütfiye Selva Çam, Türk mühendis ve siyasetçi. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara milletvekilidir. 5 Eylül 1970 Şanlıurfa doğumlu olan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurtdışında ve yurt içinde İnsan Kaynakları, yönetim, organizasyon ve eğitime yönelik çalışmalarda bulundu. Genel Merkez Kadın Kolları İkinci Olağan Kongresi ile MKYK ve ardından MYK üyeliğine seçilerek Ekonomik İşler Başkanı olarak görev yaptı.Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Çam, TİKA Başkanı Serdar Çam ile evli olup üç çocuk annesidir.iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.