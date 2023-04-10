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Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesi karşı karşıya! Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 1. sıradan aday

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesi karşı karşıya! Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 1. sıradan aday

Yüksek Seçim Kuruluna sunulan listelerde, aynı ailelerden isimlerin farklı partilerden aday gösterilmesi dikkat çekti. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi.

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MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki çocuğu farklı partilerden aday oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana 1. sıradan aday gösterildi. Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesinden isimler karşı karşıya gelecek.

Kuzenler Galip Ensarioğlu AK Parti'den, Vejdin Ensarioğlu ise İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'nci Bölge 2. sıradan aday gösterildi.

Sanatçı ve sporcularda aday

Milli yüzücü Umut Arman Sonay ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday oldu. Listelerde sanat dünyasından da isimler var. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday oldu. Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi. AK Parti'de en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Eski MHK Başkanı ve eski Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoğlu da AK Parti Antalya 7. sıra adayı oldu.
2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili adayı listesinde bulunuyor.

Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı aday
Türkiye'nin ilk başörtülü ve 63. seçim hükümetinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'den Eskişehir 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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