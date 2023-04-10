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Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu kimdir hangi partiden aday oldu?

Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu kimdir hangi partiden aday oldu?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti’den, İstanbul 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, listenin en dikkat isimlerinden biri oldu. Peki Hulki Cevizoğlu kimdir, aslen nereli? Eşi Canan Cevizoğlu kimdir?

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. AK Parti listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, listede dikkat çeken isimlerden biri de gazeteci Hulki Cevizoğlu oldu.  

AK Parti’den, İstanbul 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olan Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun hayatı da merak edildi. Aslen Giresunlu olan Hulki Cevizoğlu 64 yaşında. 1989 yılından beri Canan Cevizoğlu ile evli olan Hulki Cevizoğlu'nun Oğulcan adında bir oğlu var. 

Peki Hulki Cevizoğlu kimdir, aslen nereli? Eşi Canan Cevizoğlu kimdir? 

Hulki Cevizoğlu kimdir?

1 Mayıs 1958'de Giresun'da dünyaya geldi. Aslen Tirebolu kökenli olan Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programı ile birçok ödüle layık görülmüştür. 

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'Siyaset Bilimi' lisansı ve ardından 'İşletmecilik' yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sosyoloji doktorasını tamamladı. 

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te aralıksız 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara vermiştir. Ardından Karadeniz TV'de tekrar başlayan program Ulusal Kanal ve Halk TV'de devam etti. 2020 yılında, Ceviz Kabuğu programının yeni yayın döneminde Halk TV'de devam etmeyeceğini açıkladı. Yeniçağ gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Başkent Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Sosyal ve Kültürel Antropoloji dersi vermiştir.

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat seçilememiştir. 23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu, ancak görevinden 39 gün sonra 13 Ocak 2010'da istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Cevizoğlu, bu seçimlerde adaylık için önce CHP'ye başvurmuş ancak listeye alınmamıştır.

Haziran 2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

 Hulki Cevizoğlu 2023 Genel seçimlerinde İstanbul 1.Bölge 6.sıradan AK Parti milletvekili adayı oldu.

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