Süleyman Şenol kimdir, neden istifa etti? İyi Parti Konya 5. sırayı beğenmedi gitti

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken İyi Parti'nin de milletvekili genel seçimi için adayları belli oldu. Listenin açıklanmasının ardından bir istifa haberi geldi. Konya'dan 5'inci sıradan aday gösterilen Süleyman Şenol, yerini beğenmedi istifa etti. Bu gelişmenin ardından Süleyman Şenol kimdir, aslen nereli soruları merak edildi.

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Türkiye nefesini tuttu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere kilitlendi. Partilerin aday listeleri de belli oldu. İYİ Parti'de YSK'ye sunulan nihai liste de Konya'dan 5'inci sıradan aday gösterilen Süleyman Şenol, hem adaylıktan hem partisinden istifa etti.

İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin kamuoyu ile paylaşılmasının hemen ardından Süleyman Şenol, sosyal medya hesabı üzerinden, adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Veda ettiği partisini, "kurucu hedeflerinden sapmakla" suçlayan Şenol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı, verilen sözleri namus bilerek, edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle, milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Süleyman Şenol kimdir?

Süleyman Şenol, 1960 yılında Beysehirde doğdu. İlk orta lise egitimini Beysehir de tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacilik Fakültesini bitirdi ve 1984 yılında eczanesini açtı. Beyşehir'de çok sayıda dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde görevler alan Süleyman Şenol, Beyşehir Vakfı'nın kurucusudur. Hala vakfın başkanlığını sürdürmektedir.

Şenol, Doğru Yol partisinde siyasete başladı. DYP'nin çeşitli kademelerinde görevler aldı 2007 genel seçimlerinde DYP Konya 3. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP Beyşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yüzde 46,5 oy aldı.

Eczacılık akaryakıt istasyonculuğu, ağız ve diş sağlığı polikliniği işletmeciliği ve serbest ticaret yapmaktadır. Evli 3 çocuk babasıdır.