İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısında artış var

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre şubat ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.