10 Nisan altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu beklenen düşüş başladı altın fiyatları fırlayacak

Son haftalarda altın fiyatları yükseliş trendine girmişti uzmanlar ise kısa bir düşüş yaşanacağını ve bunu son alım fırsatı vereceğini açıklamıştı. 10 Nisan 2023 altın da ibre aşağıya döndü gram altında bugün düşüş var. Bugün gram 1234 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 2060 liranın üzerinde seyrediyor.

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10 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın yükseliyor mu düşüyor mu çeyrek altın kaç TL? Uzmanlar uyarıyor her düşüş bir alım fırsatı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelişi hızlandı. Özellikle önümüzdeki aylarda altın fiyatları yükselecek.

10 Nisan 2023 altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın...

Gram altın alış 1.234,24 satış 1.234,55

Çeyrek altın alış 2.067,00 satış 2.096,00

Yarım altın alış 4.133,00 satış 4.193,00

Cumhuriyet altını alış 8.241,00 satış 8.353,00

Ons altın 13 ayın zirvesinden döndü

Ons altın geçen hafta çarşamba günü 2032 dolara ulaşarak 13 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının gerileme göstermesiyle birlikte ons altında baskı artmıştı.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Haziran'dan sonra yeni yükselişler bekliyoruz. Özellikle 1400 hatta 1500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir. Haliyle gram altında da yeni rekorlar yolda. Birkaç gün içerisinde kısa vadeli bir düşüş öngörüyorum.Gram altın 1400 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra önü açık." dedi.