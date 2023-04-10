Kesin liste ne zaman açıklanacak? İki parti liste vermedi oy pusulasında 26 parti olacak

14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletveki aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Oy pusulasında 26 parti yer alacak. CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi de pusulada olmayacak.

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Partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti, 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi. Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

Millet İttifakı'ndan 4 parti yok

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek, Deva, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'de seçime CHP listelerinden girdiği için pusulada yer almayacak. Böylece pusuladaki siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü. 26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

19 Nisan'da kesin listeleri açıklanacak

NTV'de yer alan habere göre YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunacak.15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.