BIST 4.925
DOLAR 19,26
EURO 20,99
ALTIN 1.238,02
HABER /  SPOR

Premier Lig'de skandal olay! Liverpool Arsenal maçında hakem yıldız futbolcuya dirsek attı

Premier Lig'de skandal olay! Liverpool Arsenal maçında hakem yıldız futbolcuya dirsek attı

İNGİLTERE Premier Lig'de 30.hafta mücadelesinde iki dev kulüp Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan ve nefesleri kesen karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken yan hakemin Liverpool'un yıldız futbolcusu Andrew Robertson'a dirsek atması maça damga vurdu. İşte detaylar...

Abone ol

 Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan ve izleyenlere adeta bir futbol ziyafeti yaşatan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı.

Liverpool'un dünyaca ünlü sol beki Andrew Robertson, müsabakanın yan hakemi Constantine Hatzidakis ile konuşmak için yanına gitti.

Yan hakem Constantine Hatzidakis, itirazlarını sürdüren İskoç futbolcuya dirsek attı.

Yaşadığı olay sonrasında şoke olan Robertson, dudağını göstererek orta hakeme doğru koştu ve tepki gösterdi.

Maçın hakeminden herhangi bir hamle gelmezken Premier Lig Hakem Kurulu'ndan resmi açıklama geldi.

Kuruldan yapılan açıklamada "Liverpool - Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis ile Liverpool oyuncusu Andrew Robertson arasında yaşanan olaydan haberdarız. Konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Eti gramla, sebzeyi taneyle alın' diyen Zülfü Demirbağ liste dışı kaldı! Vekil maaşı yetmiyordu
'Eti gramla, sebzeyi taneyle alın' diyen Zülfü Demirbağ liste dışı kaldı! Vekil maaşı yetmiyordu
Kılıçdaroğlu'ndan soğanlı video paylaşımı! "Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana"
Kılıçdaroğlu'ndan soğanlı video paylaşımı! "Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana"
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! "Konuşacak durumda değiliz"
Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! "Konuşacak durumda değiliz"
Milletvekili adayları açıklandı kıyamet koptu...
Milletvekili adayları açıklandı kıyamet koptu...
Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın gecesi! Aboubakar ve Redmond attı, Kara Kartal seriye bağladı!
Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın gecesi! Aboubakar ve Redmond attı, Kara Kartal seriye bağladı!
Milletvekili aday listesinde yer almadı! Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi: "Tüm gücümüzle çalışacağız"
Milletvekili aday listesinde yer almadı! Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi: "Tüm gücümüzle çalışacağız"
Beşiktaş'a Cenk Tosun şoku! Yıldız golcü oyuna devam edemedi
Beşiktaş'a Cenk Tosun şoku! Yıldız golcü oyuna devam edemedi
İYİ Parti'de istifa depremi! Aday listesi açıklandı sırasını beğenmedi: Meral Akşener'e sert sözler!
İYİ Parti'de istifa depremi! Aday listesi açıklandı sırasını beğenmedi: Meral Akşener'e sert sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'durmak yok yola devam' paylaşımı! "Son birkaç haftada yaptıklarımız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'durmak yok yola devam' paylaşımı! "Son birkaç haftada yaptıklarımız"
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Yeni yönetim dev rakamı açıkladı: Ödeme yapıldı
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Yeni yönetim dev rakamı açıkladı: Ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından pide aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından pide aldı