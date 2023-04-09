AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? Milletvekili adayları listesi isim isim açıklandı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un aday listesinde yer almadığı görülürken, hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. Peki AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? İşte isim isim milletvekili adayı olan bakanların listesi...

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AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. Peki AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? İşte isim isim milletvekili adayı olan bakanların listesi...

AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu?

Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra

Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra

Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra

Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra

Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra

Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra

Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra

Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra

Mahmut Özer - Ordu 1. sıra

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra

Mehmet Muş – Samsun 1. sıra

Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş - İstanbul 3. Bölge 1. sıra

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan - İzmir 2. Bölge 1. sıra

Genel Başkan yardımcıları

Leyla Şahin Usta - Ankara 3. Bölge 2. sıra

Ömer İleri - Ankara 3. Bölge 3. sıra

Efkan Ala - Bursa 1. Bölge 1. sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. sıra

Ömer çelik – Adana 1. sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2. sıra

Dikkat çeken isimler

Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Güvenlik Uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -

İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden

Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den

Mehmet Ali Çelebi - İzmir’den

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra