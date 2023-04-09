AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? Milletvekili adayları listesi isim isim açıklandı
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un aday listesinde yer almadığı görülürken, hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. Peki AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? İşte isim isim milletvekili adayı olan bakanların listesi...Abone ol
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. Peki AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu? İşte isim isim milletvekili adayı olan bakanların listesi...
AK Parti'de hangi bakan nereden aday oldu?
Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Vedat Bilgin - Ankara 2. Bölge 1. sıra
Mevlüt Çavuşoğlu - Antalya 1. sıra
Mustafa Varank - Bursa 2. Bölge 1. sıra
Fatih Dönmez - Eskişehir 1. sıra
Murat Kurum - İstanbul 1. Bölge 1. sıra
Mehmet Kasapoğlu - İzmir 1. Bölge 1. sıra
Hulusi Akar - Kayseri 1. sıra
Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra
Mahmut Özer - Ordu 1. sıra
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş 1. sıra
Mehmet Muş – Samsun 1. sıra
Adil Karaismailoğlu – Trabzon 1. sıra
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş - İstanbul 3. Bölge 1. sıra
AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan - İzmir 2. Bölge 1. sıra
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Genel Başkan yardımcıları
Leyla Şahin Usta - Ankara 3. Bölge 2. sıra
Ömer İleri - Ankara 3. Bölge 3. sıra
Efkan Ala - Bursa 1. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. sıra
Ömer çelik – Adana 1. sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2. sıra
Dikkat çeken isimler
Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Güvenlik Uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den
Mehmet Ali Çelebi - İzmir’den
Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra