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Rusya'ya kaçırılan 31 Ukraynalı çocuk yeniden ailesine kavuştu

Rusya'ya kaçırılan 31 Ukraynalı çocuk yeniden ailesine kavuştu

Ukraynalı yardım kuruluşu Save Ukraine tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Rusya'ya kaçırılan 31 Ukraynalı çocuğun ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

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Ukrayna hükümetinin Rusya’nın binlerce çocuğu ülkeye kaçırdığına yönelik iddialarının ardından Ukraynalı yardım kuruluşu Save Ukraine harekete geçti. Save Ukraine tarafından yapılan açıklamada, 31 Ukraynalı çocuğun geçtiğimiz cuma günü Belarus-Ukrayna sınırından geçerek yeniden ailelerine kavuştuğu kaydedildi. Yardım kuruluşu tarafından paylaşılan görüntülerde, otobüsten inen çocukların ailelerine kavuştuğu anlar yürekleri ısıttı.

"Hepimiz ağlamaya başladık"

Geçtiğimiz yıl savaş nedeniyle Herson kentinden birkaç haftalığına Kırım'a götürüldüğünü söyleyen 13 yaşındaki Dasha Rakk, "Oraya gittiğimizde bizi evlatlık alacaklarını söylediler. Daha uzun süre burada kalacağımızı söylediklerinde hepimiz ağlamaya başladık" dedi. Dasha'nın annesi Natalia ise kızına kavuşmak için Ukrayna'dan Polonya'ya daha sonra Belarus ve Rusya üzerinden Kırım'a gittiğini söyleyerek, "Çok zordu, fakat devam ettik. Geceleri uyumadık, oturarak dinlenmeye çalıştık" açıklamasında bulundu.

Yaz kampı diyerek götürüldüler

Save Ukraine yardım kuruluşunun başkanı Mykola Kuleba ülkelerine dönen çocuklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görev, geri getirmeyi başardığımız çocuk sayısı ve zorluğu nedeniyle özel bir anlam ifade ediyor. Yaklaşık 5 ayda 5 kez yer değiştiren çocuklar var. Bazı çocuklar fareler ve hamamböcekleriyle yaşadıklarını söyledi" dedi. Kuleba, çocukların yaz kampı adı altında Herson ve Harkov bölgelerinden alındığını da sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukraynalı çocukların yasa dışı yollarla ülkeye götürülmesindeki rolü nedeniyle savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
Ukrayna hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, 24 Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana 16 bin 200 Ukraynalı çocuk yasa dışı şekilde Rusya'ya götürüldü.

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