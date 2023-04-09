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CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama

CHP'den 'liste dışı kalan' isimlere yönelik açıklama

CHP yapılan açıklamada, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin milletvekili adayı olarak gösterilmediği ancak bu isimlerden seçim sonrası dönemde devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanılacağı bildirildi.

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 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. dönem milletvekillerinden Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin 28. Dönem Milletvekili Adayı olarak gösterilmediğini bildirdi.

BirGün’de yer alan habere göre Karar, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak belirtilirken söz konusu isimlerin bilgi ve deneyimlerinden seçim sonrası dönemde devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."

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