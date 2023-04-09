AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti kim nereden aday gösterildi listenin en genç ismi

AK Parti'de aday listesi kesinleşti; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Ankara 3. Bölge 1.sıradan aday gösterildi.

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AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin 1. sıradan aday gösterildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu 1. sıradan aday gösterildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

İstanbul 3. bölge 1. sıradan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş milletvekili adayı olarak gösterildi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Sanayi Bakanı Varank Bursa'dan aday gösterildi.

İstanbul 1. bölge 1. sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aday oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'dan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'dan aday gösterildi.

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

En genç milletvekili adayı Nisan Alptekin'in 18 yaşında olduğu açıklandı.

3 dönem kuralı uygulandı

YSK önünde açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını, tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek uyguladık" açıklamasını yaptı.

HÜDA PAR'dan 4 DSP'den 3 aday

Yavuz, "18 yaşında Nisa Alptekin en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil Ayrım ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur." dedi.

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 18 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca dışında bakanlar aday oldu

Seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AK Parti listelerinde yer almadı. Böylelikle 16 kabine üyesi ise AK Parti’den aday oldu.

Bakanlar üst sıralardan aday

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.

Enes Efendioğlu - (2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM’de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir. Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştı)

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – Rektör Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş – Samsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra