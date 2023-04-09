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Turistlerin popüler mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak

Turistlerin popüler mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak

ADIYAMAN'ın KAHTA ilçesinde her yıl ziyaretçilerin uğrak yeri Eski Kahta köyünün, turizmle yeniden geçmişteki günlerine kavuşması hedefleniyor.

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Nemrut Dağı güzergahındaki Eski Kahta köyü, çevresinde Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Arsemia Ören Yeri'ni barındırıyor.

Müjde Ar ve İlyas Salman'ın başrolünü paylaştığı, 1982'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ​​​​​​​"En iyi film" ödülüne layık görülen, "Çirkinler de Sever"in de aralarında bulunduğu bazı filmlerin çekildiği köy, depremden önce her yıl çok sayıda turisti ağırlıyordu.

Turizm açısından bölgenin önemli merkezi "Eski Kahta'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 2 ev ile bazı tarihi yapılarda ufak çaplı hasar oluştu.

Köyün turizmde eski cazibesine kavuşması için Kahta Kaymakamlığınca çalışmalara başlandı.

"Önümüzdeki ay bir film projesi gerçekleşecek"

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine, deprem felaketinin bölgede tahribata neden olduğunu söyledi.

Eski Kahta'nın, ilçenin ilk yerleşim yeri olduğunu belirten Korkutata, "Eski Kahta bir köy. Bu köyün de dönüşümünü sağlayacağız. Kaleyle beraber daha konaklanabilir bir merkez haline getirmeye çalışacağız. Restorasyonlarımızla, tamirlerimizle bunu daha da güzel bir hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Korkutata, köyde daha önce birkaç film çekildiğini ifade ederek, görüşmeler yaptıkları bazı organizasyonların da olduğunu belirtti.

"Onlar burada film çekmeyi düşünüyorlar ve önümüzdeki ay bir film projesi gerçekleşecek. Görüştüğümüz başka projeler de var. Canlandırmak adına, buranın tarihi mekanını, zeminini kullanmak adına onlar için de mükemmel bir yer." diyen Korkutata, köyün, turizm destinasyonu içerisinde önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Korkutata, deprem felaketinden turizm noktalarının çok fazla etki hissetmediğine vurgu yaparak, bazı noktalarda ufak dökülmeler yaşandığını kaydetti.

"Başta Nemrut olmak üzere ve aynı destinasyon bölgesindeki Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü bu bölgede gerçekten çok kıymetli tarihi değerlerimiz. Kahta Kalemizin ayrı bir hususu daha var. Burası 2 bin yıllık bir kale. Kommagene, Roma, Memluklerin kullandığı bir kale. Kalenin hala iç kısımlarının gerçekten çok muazzam şekilde korunduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanan Korkutata, deprem felaketinin bile tarihi kaleyi etkileyemediğini dile getirdi.

Korkutata, turizmi, çalışma hayatını, eğitimi standart boyuta getirmedikçe bölgede yaşamın normalleşemeyeceğine işaret etti.

Bu konuda çalışmaların süreceğini belirten Korkutata, "Turizm bölgemizin hala eskisi gibi faaliyet gösterebileceğini, hizmetlerimizi bu kalitede verebileceğimizi biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Geçmişte burası ne kadar canlıysa aynı şekilde devam etsin istiyoruz." diye konuştu.

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