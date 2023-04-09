Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te kendisinden haraç isteyen bir şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.Abone ol
Olay, Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç (40), bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.
Haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.