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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep’te 3 ikamette yapılan aramada 90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 20 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 8 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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