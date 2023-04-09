İhracatçılar dertli: Lojistik problemi yatırımcıyı da etkiliyor

Geçen yıl 250 milyar dolarlık ihracatı aşarak rekor kıran Türk ihracatçısı ve iş dünyası bir araya gelerek, sorunları ve gelecek hedeflerini paylaştı.

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‘Bugünün Sorunu İhracat ve Lojistik’ panelinde konuşan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayiciler ve İhracatçılar Derneği Başkanı Talha Özğer, ticarette ihracatçının önüne çıkan en büyük engellerden birinin lojistik olduğunu belirterek, “Yurtdışıyla yaptığımız iş görüşmelerinde önümüze çıkan en büyük engellerden biri lojistik oldu. Oradaki alıcılarla pazarlık aşamasına geldiğimizde lojistik fiyatları konuşuldu. Sipariş aşamasına geçtiğimizde ise ‘lojistik dahil olursa siparişi onaylarız’ dediler. İşte bu örnek lojistiğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Lojistikle ilgili çok daha verimli çalışmalara imza atılması gerekiyor” dedi.

Dünyada en iyi lojistik performans maliyetlerini gösteren ‘Lojistik Performans Endeksi’ne bakıldığında ilk 10’da sanayisi ve ihracatı gelişmiş Avrupa ülkelerinin yer aldığına dikkat çeken Burak Önder de, “Türkiye bu endekste 2014'te 30’uncu sıradayken, 2016'da 34, 2018'de ise 47’nci sıraya geriliyor. Yani Türkiye’nin lojistik performansı sadece maliyet olarak değil birçok etken açısından geriye gidiyor. Bu veriler yabancı yatırımcılar tarafından da dikkatle takip ediliyor. Yatırımcının yatırım yaparken baktığı unsurlardan bir tanesi de bu oluyor. Aslında lojistik sadece sanayicinin ve ihracatçının değil, ülkenin genel problemi diyebiliriz. Lojistik, bütün girdilere, her maliyete etki eden unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ülke olarak sorunlarımızın üzerine daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var. Ülke olarak bu güce sahibiz. Nasıl Türk Hava Yolları'nda hava lojistiğinde başarı sağladıysak diğer alanlarda da bunu başarabilecek gücümüz var. Üzerine çalıştığımız zaman çözemeyeceğimiz bir problemin olmadığını düşünenlerdenim” ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Oğuzhan Durmuş da, “Bu yılki organizasyon için ‘lojistik’ konusunu belirledik. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini gönderen üreticiler ve ihracatçılar olarak, bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğinin yollarını arıyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.