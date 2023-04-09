AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı! Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor

AK Parti'de üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim bekleniyor. Aday listesi bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı, milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. En genç milletvekili adayı ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

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AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

Üç dönem kuralı uygulandı

Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

En genç aday 19 yaşında

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.