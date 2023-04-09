BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı! Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor

AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı! Mevcut milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor

AK Parti'de üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim bekleniyor. Aday listesi bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı, milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. En genç milletvekili adayı ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

Abone ol

AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

Üç dönem kuralı uygulandı

Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

En genç aday 19 yaşında

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023 seçimleri için yeni anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Foto Galeri 2023 seçimleri için yeni anket! Sonuçlar bomba aradaki farka bakın Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da sabah namazında zulüm
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da sabah namazında zulüm
Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
EYT başvuru sonucu sorgulama, TC ile nereden bakılır?
EYT başvuru sonucu sorgulama, TC ile nereden bakılır?
Erzurum, Kars ve Ardahan'a ilkbaharda beyaza büründü
Erzurum, Kars ve Ardahan'a ilkbaharda beyaza büründü
Palandöken'de kayak keyfi Nisan'da da devam ediyor
Palandöken'de kayak keyfi Nisan'da da devam ediyor
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
MSÜ sonucu öğrenme nereden olur? 2023 MSÜ sonuç öğrenme ekranı TC ile giriş
MSÜ sonucu öğrenme nereden olur? 2023 MSÜ sonuç öğrenme ekranı TC ile giriş
Polis Özel Harekat, Kars'ta "terör operasyonu" tatbikatı yaptı
Polis Özel Harekat, Kars'ta "terör operasyonu" tatbikatı yaptı
CHP milletvekili aday listeleri sızdı İstanbul Ankara İzmir Adana Antalya
CHP milletvekili aday listeleri sızdı İstanbul Ankara İzmir Adana Antalya
Ekvador'da heyelan sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Ekvador'da heyelan sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
İmam hatipli kızlar ABD'deki robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek
İmam hatipli kızlar ABD'deki robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek