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Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor arasındaki mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor, Vodafone Park Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak.

Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR’da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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