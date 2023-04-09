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CHP'de Mustafa Sarıgül sürprizi! Erzincan'dan aday gösterilecek

CHP'de Mustafa Sarıgül sürprizi! Erzincan'dan aday gösterilecek

CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere yoğun bir çalışma sürdürüyor. Listelerde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı. Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül’ün Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği ortaya çıktı.

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CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak olan milletvekili aday listelerini belirlemek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

t24'den Eray Görgülü'nün haberine göre  Parti Meclisi toplantısından gelen ilk bilgilere göre Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek. 

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etmiş ve Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada " Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

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