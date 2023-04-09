Cumhurbaşkanı Erdoğan üç bakanı liste dışı bıraktı 3 dönem kuralına takılan isimler ortaya çıktı

14 mayıs seçimleri öncesi bugün YSK'ya teslim edilecek milletvekili listelerine ilişkin AK Parti'de önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

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AK Parti'de tüm bakanların deprem bölgelerinden milletvekili adayı yapılacağı planı fire verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç bakanı liste dışında bıraktı.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

Üç dönem kuralına takılan isimler

Habere göre Erdoğan, üç dönem kuralını da istisnasız uyguladı. Bu kurala takılanlardan biri de AK Parti listesini bugün YSK’ya teslim edeceklerden Ali İhsan Yavuz. Buna göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de üç dönem kuralına takılan isimler arasında.