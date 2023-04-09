BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 buçuk ton tütün ele geçirildi

İzmir'de Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 buçuk ton tütün ele geçirildi

İZMİR'in TORBALI ilçesinde, Jandarma'nın düzenlediği operasyonda 1.500 kg sarmalık ithal tütün, 2 milyon 200 bin dal ithal sigara filtresi ele geçirildi

Abone ol

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1.500 kg sarmalık ithal tütün, 2 milyon 200 bin dal ithal sigara filtresi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımın koordine ve talimatları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Sahipler Mahallesi'nde H.U., S.Y. ve K.B. isimli şahıslara ait bir depoda yasa dışı sigara üretiminde kullanılan kaçak tütün ve tütün mamullerinin depolandığı bilgisi elde edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere 6 Nisan tarihinde operasyonda yapıldı. Aramalarda 1.500 kg sarmalık ithal tütün, 2 milyon 200 bin dal ithal sigara filtresi ele geçirildi. H.U., S.Y. ve K.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatılırken, şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK Elebaşı Süleymaniye’deki patlamadan kılpayı kurtuldu! Konvoyda ABD askerleri de vardı
PKK Elebaşı Süleymaniye’deki patlamadan kılpayı kurtuldu! Konvoyda ABD askerleri de vardı
İstanbul Başakşehir'de Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi. Açılışı Mustafa Varank yaptı
İstanbul Başakşehir'de Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi. Açılışı Mustafa Varank yaptı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İsrail, Suriye'ye saldırmaya devam ediyor
İsrail, Suriye'ye saldırmaya devam ediyor
Hüsnü Şenlendirici kimdir, yaşı kaç? Eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?
Hüsnü Şenlendirici kimdir, yaşı kaç? Eşi Nazire Şenlendirici ve çocukları kimdir?
9 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Flaş dolar tahmini
9 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar oldu? Flaş dolar tahmini
İlk kez oy kullanacak gençlere öneriler: Bunları sakın unutmayın
İlk kez oy kullanacak gençlere öneriler: Bunları sakın unutmayın
Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı ne? Deniz Seki aşkı olay olmuştu
Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kanser mi, hastalığı ne? Deniz Seki aşkı olay olmuştu
Adana'da 258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 258 bin 350 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
İzmir ve Elâzığ’daki evler için depremzedelerin ödedikleri aylık taksit tutarı şaşırttı
İzmir ve Elâzığ’daki evler için depremzedelerin ödedikleri aylık taksit tutarı şaşırttı
Sinop'ta 2023'ün kruvaziyer seferleri bayramda başlıyor
Sinop'ta 2023'ün kruvaziyer seferleri bayramda başlıyor
Altın rekor kıracak! Yatırımcıyı çıldırtan altın tahmini 9 Nisan gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın rekor kıracak! Yatırımcıyı çıldırtan altın tahmini 9 Nisan gram ve çeyrek altın ne kadar?