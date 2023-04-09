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İstanbul Başakşehir'de Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi. Açılışı Mustafa Varank yaptı

İstanbul Başakşehir'de Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi. Açılışı Mustafa Varank yaptı

Başakşehir'de Mehmet Çebi’nin koleksiyonunda yer alan 68 eserle hazırlanan Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla ziyarete açıldı.

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Başakşehir Belediyesi, hat ile kaleme alınmış Hilye-i Şerifelerin en seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Ünlü koleksiyoncu Mehmet Çebi’nin eserlerinden oluşan Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi, şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Klasik ve modern Hilye-i Şerifeler bir arada

Açılışta konuşan Bakan Varank, “Başakşehir, Türkiye’ye örnek ilçelerimizdendir. Bu örnek belediyemizin yine Türkiye’ye örnek olacak muhteşem binasında harika bir serginin açılışını yapıyoruz. Mehmet Çebi’nin adeta kimliği ile özdeşleşmiş, ramazan ayının bereketine de uygun Hilye-i Şerif sergisini Başakşehirlilere kazandırıyoruz. Sergide klasik hilyelerin yanı sıra modern hilyeleri de göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kültür ve medeniyetimizin nadide örnekleri”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kültür sanat sezonumuz çerçevesinde, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ev sahipliği yaptıkları sergilere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Mehmet Çebi’nin eserlerinden oluşan Hilye-i Şerif ve Hat Sergsi’ni sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Allah ve Peygamber sevgisinin sanat haline dönüşümünün güzelliği, bu sergiyle bir kez daha gözler önüne serilecek. Sanatseverler, kültür ve medeniyetimizin nadide örneklerini yakından görme fırsatı bulacak.” dedi.

18 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak

Sergide, Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, Hz. Muhammed’in fiziksel özelliklerini ve üstün ahlaki yönlerini anlatan 68 Hilye-i Şerif yer alıyor. Türk-İslam sanatlarının günümüzde de büyük bir başarı ve çağdaş yorumlarla icra edildiğini gözler önüne serecek sergi, 18 Mayıs’a kadar Şehir Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

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