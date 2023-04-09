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Sinop'ta 2023'ün kruvaziyer seferleri bayramda başlıyor

Sinop'ta 2023'ün kruvaziyer seferleri bayramda başlıyor

Karadeniz’in önemli limanlarından biri olan Sinop’ta kruvaziyer turizmi Ramazan Bayramı’nda başlayacak. Rus ağırlıklı turistleri taşıyan gemi, bu yıl 16 sefer düzenleyecek.

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Geçen yıl Rusya’dan yola çıkan ve Karadeniz’de 15 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 15 bin turist taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 2023 yılında Sinop’a 16 sefer gerçekleştirecek. Sinop Limanı'na yılın ilk seferini Ramazan Bayramı’nın birinci gününde gerçekleştirecek gemi, bir gece limanda konaklayacak. İkinci seferini ise Haziran ayında gerçekleştirerek Eylül ayına kadar sürdürecek. Yıl içinde gelecek yeni rezervasyonlar ile bu sayı yükselecek.

Kruvaziyer seferlerinin organizasyonunu sağlayan turizmci Burhan Levent, “Astoria Grande gemimiz ilk seferini 21 Nisan ve 22 Nisan overnight olarak, bir gece Sinop’ta konaklama yapacak. Daha sonra 4 Haziran’dan itibaren başlayarak Ekim ayına kadar devam edecek. Toplam olarak 2023 yılında 16 sefer Sinop Limanı ziyareti olacaktır” diye konuştu.

Esnafa ekonomik katkıları olduğuna değinen Levent, “Sinop’a maddi katkıları olduğu gözleniyor, alışveriş yapıyorlar. Esnafımızın da oldukça beklentisi var. Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabah saatlerinde yanaştırmış olacağız ve bir gece konaklama yapacak limanda. 22 Nisan akşamı da limanımızdan hareket edecek” şeklinde konuştu.
Son yıllarda pandemi ve Karadeniz’de devam eden savaşın da etkisiyle planlanan seferlerin iptal olduğuna değinen Levent, “Diğer yabancı kruiz gemilerimiz de var ancak yıllardır pandemiden dolayı, son iki senedir de Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Karadeniz havzasına girmeyi istemediler. Bu sene tekrar bir iptal olmadığı takdirde devam edecek Avrupa ve Amerika menşeili gemiler de var” dedi.

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