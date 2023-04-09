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Erling Haaland'ın dönüşü muhteşem oldu Kevin de Bruyne rekor kırdı

Erling Haaland'ın dönüşü muhteşem oldu Kevin de Bruyne rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı 4-1 yendi. Sakatlıktan dönen Erling Haaland'ın 2 gol kaydettiği maçta Kevin de Bruyne, Premier Lig'de 100 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

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Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, St. Mary's Stadı'nda Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, Erling Haaland'ın 45 ve 68, Jack Grealish'in 58, Julian Alvarez'in 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 4-1 galip geldi. Southampton'ın tek golünü, 72. dakikada Sekou Mara attı.

Manchester City'deki ilk sezonunda üstün performansını sürdüren Norveçli futbolcu Haaland, bu sezon 27 maçta 30 gole ulaştı.

Manchester ekibinin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ise Premier Lig'deki 100. asistini kaydetti. Yıldız futbolcu, Premier Lig'de 100 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 67 yapan lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan lig sonuncusu Southampton ise 23 puanda kaldı.

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