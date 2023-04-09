CHP ve İyi Parti'nin aralarında anlaştığı 10 ilde ortak liste sayısı 16'ya çıktı diğer 4 parti olmayacak

CHP ve İyi Parti’nin üzerinde çalıştığı fermuar modelinde üzerinde anlaşılan il sayısı 10’dan 16’ya çıktı. 9 ilde CHP’nin milletvekili adayı, 7 ilde de İyi Parti’nin milletvekili adayı birinci sırada yer alacak.

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YSK’ya teslim edilecek milletvekili listeleri üzerinde çalışmalar devam ederken CHP ve İyi Parti’nin bir CHP, bir İyi Parti adayının sırayla yer alacağı ortak milletvekili aday listesi üzerinde anlaştığı il sayısının 16’ya çıktığı öğrenildi.

Uzlaşılan il sayısının ilk olarak 10’u bulduğu ve yaklaşık 40 il üzerinde de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti.

Hakkari’de birinci sıra CHP’nin

T24'ün haberine göre Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP’nin adayı birinci sırada yer alırken, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de İyi Parti’nin adayı birinci sırada yer bulacak.

İttifakın diğer partileri olmayacak

Bu listelerde, Millet İttifakı’nda yer alan diğer partiler DEVA, Saadet, Gelecek partileri ile Demokrat Parti’nin adayları yer almayacak.