İhsan Derelioğlu'dan Visca açıklaması! "Büyük şanssızlık"

Trabzonspor teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren ve 20 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkan Visca'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından bordo mavililerde teknik sorumlu İhsan Derelioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Derelioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Üzgünüz. 2 tane üst üste aldığımız mağlubiyetten sonra bu bizim için fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor, oyunu dengede de getirse, maçı çevirme anlarını becerememiş olsa da, normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi çok daha fazla zorlayan bir ekip olmalı. Çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor.

Birkaç aylık bir süreçle Trabzonspor bazı hedeflerinden uzaklaşınca, her kırılma biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Ama bunun çaresi mücadele etmek, kabullenmemek, direnmek, elinden geleni ortaya koymak. Trabzonspor'un bütün oyuncuları, teknik ekibi bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum.

Edin Visca'nın zaten maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak zorundaydık. Ama girer girmez şanssızlık yaşadı, adale problemi. Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz. Ama bir adale problemi olduğu için çok hafif bir sakatlık gibi görünmüyor. 1-2 gün içinde netleşir. Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Çıkması büyük şanssızlık."