"CHP'li belediyeleri deprem bölgesinde görmedim" diyen Erdoğan'a cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP'li büyükşehir belediyelerini deprem bölgesinde görmedik" sözlerine yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP'li büyükşehir belediyelerini deprem bölgesinde görmedik" sözlerine yanıt verdi.

"size göstermiyorlar ki"

Yavaş, "Sayın cumhurbaşkanı Kahramanmaraş'a gitti. Bir tartışma yaşandı. Oradaki görevliler bunu gösterdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği çadırları havaalanı yolundan kaldırıp onun yerine AFAD çadırlarını koyuyorlar. Ne anlamı var şimdi bunun? Yapılmak istenen şey ne? Sonra da sayın Cumhurbaşkanı, 'CHP'li Büyükşehirleri görmedim' diyor. E size göstermiyorlar ki! Belki oradaki kamu görevlileri yalan söylüyor size." dedi.

"Deprem bölgesinde 300-400 personelimiz görev yapıyor"

Yavaş, şunları söyledi: "Halbuki Kahramanmaraş'ta benim görevlilerim şu anda çalışıyor ve uzun müddet orada kalacak. Şu anda 300-400 personelimiz görev yapıyor. ASKİ iki tarafta da çok yoğun çalışmalar yapıyor. Yapmaya da devam edeceğiz.

"Bir teşekkür edebilirlerdi"

Ama özellikle üzüldüğüm bir şey var. Kahramanmaraş'ın özellikle Trabzon caddesine ilk giden ekibimiz orada 12-13 gün kaldı. Yurtdışından ekipler de geldi. Yurtdışından gelen ekipler de kendince çalışmalar yaptı ve döndüler. Dönerken herkes toplandı alkışlayarak gönderdi. Bizim orada 12-13 gün kalan personelimizi sadece Kahramanmaraş'ın itfaiye başkanı ve yakın bir ilin itfaiye başkanı yolcu ettiler. Arzu ederdim ki oranın valisi, belediye başkanı gelip bir teşekkür etmesi gerekmez miydi? Bir teşekkür edebilirlerdi. Bu şu anda devletteki problemi gösteriyor.

"Nerede bir problem varsa biz orada biteriz"

Halbuki bizim böyle bir anlayışımız hiç olmadı. Türkiye'nin neresinde bizim ulaşabileceğimiz bir problem var biz orada biteriz. Mesela Hakkari'den bizden internet istediler. O zaman okullar kapalı biliyorsunuz: İnternete erişemiyorlar. Biz o servisi verene dedik ki 'Hibesiz yapın.' Kurdurmadılar, Ankara Büyükşehir'den bir şey almayacaksınız diye.

"Türkiye'de bir değişim artık gerekli"

Onun için diyorum, ben Türkiye'de bir değişimin artık gerekli olduğunu söylüyorum. Bu mutlaka yukarıdan birinin talimatıyla gitmiş olması da gerekmiyor. Orda ki kamu kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir işbirliği yaptığı zaman acaba bana bir şey mi diyecekler diye çekiniyor. O hale geldik. Böyle bir iklim var. Bu iklim ülkemize yararlı bir iklim değil. Bir an evvel bu kafanın değişmesi lazım."