CHP fena karıştı! Yılmaz Özdil'den tepki: O ismi listeye koymayın

Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olacağı iddiası gazeteci Yılmaz Özdil'i kızdırdı! Özdil CHP yönetimine çağrıda bulundu.Abone ol
DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı iddiasına tepkiler sürüyor.
Muhalif cephede Balyoz ve Ergenekon dönemi Adalet Bakanı olarak tanınan Ergin'e en sert tepki ise Yılmaz Özdil'den geldi.
Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi.
Chp'ye seslendi: Yapmayın
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.
Sadullah Ergin'nin CHP listesinden aday olmasına çok sayıda partili tepki göstermişti.