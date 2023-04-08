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Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Ardahan-Şavşat kara yolu açıldı

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Ardahan-Şavşat kara yolu açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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Ardahan'da gece başlayan ve etkisini sabah saatlerinde artıran kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ekipler söz konusu güzergahı yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapattı.

Tipinin etkisini yitirmesiyle yapılan karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

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