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Koza Altın 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Koza Altın 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalar neticesinde, 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak açıklandı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın AŞ, altın arama çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı.

Koza Altın AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da işlem gören Koza Altın AŞ, altın arama çalışmaları sonucunda ulaştığı yeni altın rezervlerine ilişkin yazıyı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Koza Altın tarafından 31 Mart 2023'te KAP açıklamasındaki 2022 yılı Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporunda, yıl içerisinde 206 bin ons altın üretilmesine rağmen mevcut rezervin 154 bin ons artış gösterdiği kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalar neticesinde, 31 Mart 2023 UMREK raporunda 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak ifade edildi. Devam eden çalışmalarla bu kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yapılan keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermeye başlaması bekleniyor. Söz konusu altın rezervi toprak altından çıkarıldıktan sonra Kayseri’de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek.

Bu gelişmelerin yanında, Koza Altın İşletmeleri mevcut rezervlerine yenilerine eklemek için elinde bulunan 200’e yakın ruhsatlı ve satın aldığı maden sahalarında sondaj ve araştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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