Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır ne zaman ve neden öldü? Unutulmaz Süleyman Çakır sözleri

Televizyon ekranlarında yayınladığı döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır karakteri ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın dizide hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü. Günümüzde sosyal medyada replikleri kullanılmaya devam Süleyman Çakır ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır ne zaman ve neden öldü?

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Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır ölümünün 19.yıl dönümünde unutulmadı. Efsane dizide Oktay Karnaca'nın hayat verdiği gönüllerde taht kuran karakteri Süleyman Çakır 9 yıl önce ölerek diziden çıkartılmıştı. O dönem gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve mevlit bile okutulmuştu. Sosyal medyada yeniden gündem olan Süleyman Çakır ile ilgili bilgiler yeniden internette araştırılmaya başlandı. Peki Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır ne zaman ve neden öldü? İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.

Süleyman Çakır, 1964 yılında doğar. Küçük yaştayken cami avlusunda babasının vurulduğuna şahit olur. Babasının vefatından sonra annesinin yaptığı nohut pilavı satarak hem kız kardeşi Derya'ya hem de annesi Emine Çakır'a bakar.

Satış yaptığı bir gün kız kardeşine zor kullanan bir zabıtayı öldürür. Hapse girince annesi ve kız kardeşine bakacak kimse kalmaz. Çakır, hapiste Duran Emmi ile tanışınca Duran Emmi ona ve ailesine kol kanat gerer.

Süleyman Çakır, Duran Emmi aracılığıyla mafyaya girer ve namı büyük bir kabadayı olur. Çakır, armatör Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenir ve iki çocuğu olur.

Süleyman Çakır ne zaman ve neden öldü?

Zararlı maddeye savaş açan ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenleyen Süleyman Çakır, Kurtlar Konseyi'nin hedefi haline gelir. Baron Mehmet Karahanlı, Testere Necmi'den Cerrahpaşalı Halit'in Süleyman Çakır'ı öldürmesini ister.

Halit tarafından pusuya düşürülerek ağır yaralananan Süleyman Çakır, tüm müdahalelere rağmen 8 Nisan 2004'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder.

Süleyman Çakır'ın ölmesi tepkiye yol açmıştı

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır.

Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.

O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir: Sınav, Oktay Kaynarca'nın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkene alındığını, Oktay Kaynarca ile herhangi bir sorununun olmadığını açıklamıştır.

Unutulmaz Süleyman Çakır sözleri

Ya yanımda dur, ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.

O bileğini bükerler reis boynumuz bükülmesin de bileğimizin bükülmesi önemli değil.

Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?

Kaç ölüm adını değiştirir usta?

Azdan az çoktan çok gider.

Dostun dostumdur düşmanın düşmanım.

Allah'tan başka kimseye biat etmem, vuracağım adamı bile önceden söylerim, çok kan akacak lan.