Sınavda "başörtüsü açtırma" uygulaması! ODTÜ rektörlüğü, doçent hakkında soruşturma açtı

ODTÜ'de bir doçentin online sınav için "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" şeklinde bir uyarı yayınlamasıyla ilgili, ODTÜ Rektörlüğü gerekli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Rektörlükten gelen açıklamada, "Sınav yönetmeliğimizde bahsi geçen uygulama yer almamakta" denildi.

Abone ol

ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Durumun ortaya çıkması ve tepkilerin yükselmesinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), "bir dersin çevrim içi yapılacak sınavına başörtülü öğrencilerin alınmayacağı" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

"Bahsi geçen uygulama yönetmeliğimizde yok"

Açıklamada, "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır." ifadesine yer verildi.

"Değerlere saygısız davranılması kabul edilemez"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."