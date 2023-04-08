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Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu

Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın bu kez kaş yapayım derken göz çıkardı. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'i övmek için attığı tweet'e Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaptığı yazım hataları yüzünden dillere düşen Akalın bu kez öyle bir hata yaptı ki attığı tweeti silmesine rağmen yakalandı. 

Demet Akalın twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'i övmek isterken rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Geçtiğimiz aylarda ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu çiftinin kıskançlık yüzünden birlikteliklerini sonlandırdığı ve buna Mert Ramazan Demir'in neden olduğu iddiaları magazin gündeminde haftalarca konuşulmuştu. 

Akalın yaptığı paylaşımda; ''Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal'' diyip Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Takipçilerinin uyarısı üzerine Demet Akalın bu paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmazken sosyal medya kullanıcıları "Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu" yorumlarında bulundular. 

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;

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