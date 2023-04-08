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Taksici değil torbacı çıktı. Ticari taksiden çıkanlar şoke etti

Taksici değil torbacı çıktı. Ticari taksiden çıkanlar şoke etti

İZMİR'in BORNOVA ilçesinde ticari bir takside uyuşturucu madde ele geçirildi. Taksi şoförünün evine düzenlenen operasyonda da çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu hap bulundu.

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Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, taksi şoförü İ.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada satışa hazır 4 meşe esrar, 2 meşe esrar ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi. Ardından İ.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada da 2 bin 2 adet sentetik ecza maddesi ve 84 adet ekstazi hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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