YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Ak Parti, Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcileri hazır bulundu.

Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu.

Cumhur İttifakı içindeki sıralama şöyle oldu: BBP - 1. sıra AK Parti - 2. sıra Yeniden Refah Partisi - 3. sıra MHP - 4. sıra

Millet İttifakı içindeki sıralama şöyle oldu: Gelecek Partisi - 1. sıra Demokrat Parti - 2. sıra Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra CHP - 4. sıra İYİ Parti - 5. sıra Saadet Partisi - 6. sıra

Yapılan kura çekimi sonucu:

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI - 5. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

ATA İTTİFAKI - 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:

Cumhur İttifakı:

BBP - 1. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

MHP - 4. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı:

Yeşil Sol Parti - 1. sıra

TİP - 2. sıra

Millet İttifakı:

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

CHP - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Saadet Partisi - 6. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda sıralama:

Sol Parti: 3

Türkiye Komünist Hareket: 2

Türkiye Komünist Partisi: 1

ATA İttifakı'nda sıralama:

Zafer Partisi: 2

Adalet Partisi: 1

Oy pusulaları ne zaman basılacak?

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.