YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu. Ak Parti, Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı.Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu. Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcileri hazır bulundu.
Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak. İttifaklar içindeki parti sıralamaları da belli oldu.
Cumhur İttifakı içindeki sıralama şöyle oldu: BBP - 1. sıra AK Parti - 2. sıra Yeniden Refah Partisi - 3. sıra MHP - 4. sıra
Millet İttifakı içindeki sıralama şöyle oldu: Gelecek Partisi - 1. sıra Demokrat Parti - 2. sıra Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra CHP - 4. sıra İYİ Parti - 5. sıra Saadet Partisi - 6. sıra
Yapılan kura çekimi sonucu:
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI - 5. sıra
Genç Parti - 6. sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra
ATA İTTİFAKI - 19. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:
Cumhur İttifakı:
BBP - 1. sıra
AK Parti - 2. sıra
Yeniden Refah Partisi - 3. sıra
MHP - 4. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı:
Yeşil Sol Parti - 1. sıra
TİP - 2. sıra
Millet İttifakı:
Gelecek Partisi - 1. sıra
Demokrat Parti - 2. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra
CHP - 4. sıra
İYİ Parti - 5. sıra
Saadet Partisi - 6. sıra
Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda sıralama:
Sol Parti: 3
Türkiye Komünist Hareket: 2
Türkiye Komünist Partisi: 1
ATA İttifakı'nda sıralama:
Zafer Partisi: 2
Adalet Partisi: 1
Oy pusulaları ne zaman basılacak?
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.