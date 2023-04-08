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Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu

Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu

AFYONKARAHİSAR'ın İHSANİYE ilçesinde bahçesine giren sahipsiz köpekleri korkutmak için tüfekle havaya ateş açan şahıs, kazayla karısını vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar boynuna isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

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Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö. (45) evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü. Bunun üzerine Ş.Ö. evinden aldığı ruhsatsız av tüfeği ile korkutmak amaçlı havaya ateş açmak isterken tüfek kazara patladı. Tüfekten çıkan saçmalar boynuna isabet eden karısı U.Ö. (38) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Karısını hareketsiz yerde yatarken gören Ş.Ö., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırdığı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan gözaltına alınan Ş.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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