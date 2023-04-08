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Tugay Kerimoğlu, beIN Sports'tan istifa etti: "Adaletsiz bir ortam var"

Tugay Kerimoğlu, beIN Sports'tan istifa etti: "Adaletsiz bir ortam var"

Eski futbolculardan yorumcu Tugay Kerimoğlu'nun yorumculuk yaptığı beIN Sports'tan 'adaletsizlik' gerekçesiyle ayrıldığı öğrenildi.

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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabetin dozajı da arttı. Hakem hataları son haftalara damga vururken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHK Başkanı ve aynı zamanda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Lale Orta ile Galatasaray arasındaki problem, sunucu Murat Caner'in istifa etmesi derken şimdi de Sarı Kırmızı ekibin efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu'nun yorumculuk yaptığı beIN Sports'tan ayrıldığı öğrenildi.

Spor Gecesi isimli YouTube kanalında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN'deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti" dedi.

"Burada Galatasaray'ın hakları gasbediliyor"

Yürekli, Tugay Kerimoğlu'nun "Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasbediliyor" diyerek istifa ettiğini söyledi.

Murat Caner de istifa etmişti

Sporundibi.com internet sitesinde yer alan haberde yayıncı kuruluşta yaşanan yaprak dökümüne dikkat çekildi. Sitede yapılan haberde şu ifadeler kullanıldı: 

Hatırlanacağı üzere MHK Başkanı Lale Orta’nın Galatasaray-Kasımpaşa maçından sonra yayıncı kuruluş yetkililerine müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Spor kamuoyunu derinden sarsan bu olayın ardından MHK Başkanı Lale Orta canlı yayına çıkarak açıklamalarda bulundu. Bein Sports’taki Trio programına gönderdiği görüntülerin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını ifade eden Lale Orta, ‘’Galatasaray’ın itiraz ettiği pozisyonun farklı bir açısını paylaşmak istedim. Şeffaflık gereğince bunu yaptım’’ ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından MHK Başkanı Lale Orta’nın açıklamalarının ikna edici olmadığı ve istifa etmesi gerektiği talep edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Lale Orta’nın görevden alınmayacağını açıkladı. Lale Orta’nın yayıncı kuruluşa baskı yaptığının ortaya çıkması sonucu istifa eden tek kişi Murat Caner oldu.

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