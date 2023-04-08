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Manisa'da cezaevi nakil aracı TIR'la çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Manisa'da cezaevi nakil aracı TIR'la çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6's asker 9 kişi yaralandı.

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Kaza Soma'nın Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e mahkum nakli yapmak için yola çıkan 35 NLN 27 plakalı cezaevi nakil aracı, Savaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı tırla çarpıştı. Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve tır şoförü yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkum ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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