Aşk- Memnu Süleyman Efendi Rana Cabbar kimdir? Rana Cabbar nereli ve kaç yaşında?

Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran ve reyting rekorlarını alt üst eden Aşk- Memnu dizisinde Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar, hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 78 yaşındaki ünlü oyuncunun son durumunu meslektaşı Metin Yıldız hastane önünde yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki Rana Cabbar'ın sağlık durumu nasıl? Rana Cabbar kimdir? Rana Cabbar nereli ve kaç yaşında?

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Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aşk- Memnu dizisinde Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan Rana Cabbar'dan sevenlerini üzen haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Cabbar'ın sağlık durumu merak konusu olurken arama motorlarında "Rana Cabbar kimdir? Rana Cabbar nereli ve kaç yaşında?" sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. Peki Rana Cabbar'ın sağlık durumu nasıl? Rana Cabbar neden hastaneye kaldırıldı? Rana Cabbar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Usta oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Aşkı Memnu dizisindeki rolüyle milyonların tanıdığı Rana Cabbar, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız, Cabbar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Rana Cabbar kimdir? Rana Cabbar nereli ve kaç yaşında?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı. Uğur Mumcu’nun yazdığı “Sakıncalı Piyade” oyunundaki, “sakıncalı” rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 1982 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Rana Cabbar, ilk sinema filmini Hakkari’de Bir Mevsim” isimli film ile birlikte gerçekleştirdi. Genco Erkal, Şerif Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar'ın oynadığı film 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali’nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali’nde ödüller aldı.

Adem ile Havva, 72. Koğuş, Yer Demir Gök Bakır, Can Şenliği, Şahmaran, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Gelincik, Yaprak Dökümü, Kabadayı, Kara Duvak, Pars Narkoterör, Aşk-ı Memnu, Kollama, Büyük Oyun, Hayat Devam Ediyor, 2 Yaka Bir İsmail, Benim İçin Üzülme, O Hayat Benim, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Vezir Parmağı, Kadın ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Rana Cabbar, son olarak Baraj dizisinde Kemal karakterine hayat vermişti.

Ödülleri:

2017 – 22. Sadri Alışık Ödülleri – En iyi yardımcı erkek oyuncu (Vezir Parmağı)

Rana Cabbar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Baraj (Kemal) (TV Dizisi)

2019 – Hercai (Gabriel) (TV Dizisi)

2017 – Kadın (Seyfullah ) (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Kadı Efendi) (Sinema Filmi)

2015 – Elma Kokusu (Sinema Filmi)

2015 – 2016 – O Hayat Benim (Macit) (TV Dizisi)

2014 – Çarşı Pazar (Sünnetçi Tanju) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Resul) (TV Dizisi)

2012 – 2 Yaka Bir İsmail (Çıkık Kamil) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (Abbas Altındağ) (TV Dizisi)

2010 – Yaprak Dökümü (Davulcu) (TV Dizisi)

2009 – Büyük Oyun (Metin) (Sinema Filmi)

2008 – Kollama (Umut) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Süleyman Kahya) (TV Dizisi)

2007 – Pars Narkoterör (Seyit Ağa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Duvak (Tayyar Cündi) (TV Dizisi)

2007 – Kabadayı (Haco) (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Davut Samur) (TV Dizisi)

1997 – Akrebin Yolculuğu (Kahya) (Sinema Filmi)

1993 – Şahmaran (Ali Dede) (Sinema Filmi)

1989 – Can Şenliği (Mehmet Ağa) (TV Dizisi)

1987 – Yer Demir Gök Bakır (Çavuş) (Sinema Filmi)

1987 – 72. Koğuş (Sinema Filmi)

1986 – Adem İle Havva (Haydar) (Sinema Filmi)

1982 – Hakkari’de Bir Mevsim (Muhtar) (Sinema Filmi)