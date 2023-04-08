Akşener'in savunduğu Mahir Akkoyun'un paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri tepki çekti

İYİ Parti Lideri Akşener'in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği "Erdoğan sayesinde" provokasyonu yapan etiketlerin ardındaki isim Mahir Akkoyun'un Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'na "katil" dediği paylaşımlar ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Akkoyun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahir Akkoyun'un emniyetteki ifadesinin yanı sıra geçmişteki paylaşımları da ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesi

Akkoyun ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece Twitter hesabımda paylaştım bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok. Tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak Tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim." dedi.

Akşener: Gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Akşener, "Tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." dedi.

Akşener'in sahip çıktığı Mahir Akkoyun'un devlete "katil" dediği ve terör örgütü YPG'yi "Kürt grup" olarak nitelediği ortaya çıktı. Akkoyun'un bazı paylaşımlarında Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef aldığı görüldü.

Mahir Akkoyun paylaşımları ortaya çıkınca sosyal medyanın gündeminden düştü. Tepki çeken o paylaşımlardan bazıları...