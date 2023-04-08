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Zonguldak'ta komşu kavgası. Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu

Zonguldak'ta komşu kavgası. Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu

ZONGULDAK'ın EREĞLİ ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından ateşli silahla vurularak ağır yaralandı.

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Olay, dün saat 06.00 sularında, ilçeye bağlı Kızılcapınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.K., sabah saatlerinde S.K.’nın evinin önüne geldi. Kapıda S.K. ile konuşan İ.K. tartışmanın büyümesi üzerine S.K.’ya 3 el ateş etti. 3 mermiden 1’i çenesine isabet eden S.K., ağır yaralandı.

İddiaya göre; İ.K. olay yerinden boş kovanları alarak kaçtı. S.K.’nın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada da bir süre müdahalede bulunulan S.K., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Adrese gelen jandarma ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları hassas çalışmanın ardından İ.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, tedavisine devam edilen S.K.’nin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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