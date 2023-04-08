Adana'da vinç ile otomobil çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti

ADANA'nın merkez SARIÇAM ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Mehmet Emin Atıcı (26) idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, Mustafalar Mahallesi Adana-Kozan kara yolunda karşı şeritte T.Ç. yönetimindeki 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Murat Rüzgar (26) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.