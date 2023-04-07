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Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz'den iddialara sert tepki

Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz'den iddialara sert tepki

Çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden iş adamı Sadullah Alagöz'ün avukatı, bir açıklama yayınlayarak müvekkili hakkındaki iddialara yanıt verdi.

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17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki suçlamalara yanıt geldi.

"Yabancı uyruklu şahsın iftirası"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldıkları kitaptaki iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Sadullah Alagöz cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimi ve müvekkilim üzerinden gönül verip hizmet ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef alan, saptırmalarla dolu, yalan haberlere karşı hukuki ve cezai işlemlerin başlatılması amacıyla gerekli yerlere başvurulmuştur. Yabancı uyruklu bir şahıs, ikamet izni alabilme amacıyla, müvekkilime tamamı asılsız ve dayanaksız iftiralarda bulunmuştur.

"Soruşturma devam etmektedir"

Konu ile ilgili olarak, karşı tarafın iddialarının tamamı delillerimizle tek tek çürütülmüş olup halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Soruşturma dosyasının devam etmesi müvekkilin suç işlediği yahut bahsedilen iddiaların gerçek olduğu anlamına gelmemektedir. Soruşturmanın amacı, yargılamaya değer bir şüphenin olup olmadığının tespit edilmesidir

"Adalete olan inancım tamdır"

Soruşturmanın temel ilkelerinden biriyse, yapılan soruşturmanın kural olarak gizli olarak yürütülmesidir. Gizlilik kararı alınmış olan bu dosya hakkında asılsız bilgiler içeren ve müvekkil üzerinden siyasi açıdan yıpratma kampanyası amacıyla yapılan bu haberlerle ilgili cezai ve hukuki mercilere başvurulmuştur. Adalete olan inancım tamdır.

"Hesap vermeleri gerekmektedir"

Unutulmamalıdır ki, bu şekilde müvekkilimi ve müvekkilimin gönül vererek hizmet etmiş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni karalayan ve haksız, asılsız isnatlarda bulunan kişiler de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç işlemektedirler ve her birinin kanun çerçevesinde cezai yaptırımı bulunmaktadır. Müvekkilim hakkında böylesine fütursuzca ve gerçek dışı olguları isnat edenlerin, müvekkilimin, onur, şeref ve saygınlığına bu şekilde saldıranların da kanun ve adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir."

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