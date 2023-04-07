BIST 4.925
DOLAR 19,25
EURO 21,00
ALTIN 1.241,38
HABER /  EKONOMİ

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, dolar/TL yüzde 0,36, euro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, en düşük 4.680,46 ve en yüksek 5.028,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 4.924,64 puandan tamamladı.

Gram 1.242 liraya çıktı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 değer kazancıyla 1.242 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 artışla 8.321 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.003 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.036 liraya çıktı.

Euro 21 liraya yükseldi

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 19,2560 liraya, euro da yüzde 0,56 kazanımla 21,0080 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için
Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için
Türkiye Filistin'e desteğini ilan etti! Kritik temas
Türkiye Filistin'e desteğini ilan etti! Kritik temas
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?
CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?
Depremde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti! Adıyaman'da yakalandı
Depremde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti! Adıyaman'da yakalandı
Umut Akyürek kaç yaşında, eski hali nasıldı? Umut Akyürek estetiksiz hali gerçek mi?
Umut Akyürek kaç yaşında, eski hali nasıldı? Umut Akyürek estetiksiz hali gerçek mi?
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Kuraklık alarmı! Şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı
Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları hazırlayan şahsa Meral Akşener'den destek
Erdoğan ve Bahçeli çıkartmaları hazırlayan şahsa Meral Akşener'den destek
ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye çağrı: Müzakerelere dön
ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye çağrı: Müzakerelere dön